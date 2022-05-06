Лондон, 6 мая, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Нового премьер-министра назначили на Британских Виргинских островах взамен отправленного в отставку Эндрю Фэхи, подозреваемого в отмывании денег и контрабанде наркотиков. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Соответствующее решение принял губернатор островов Джон Ранкин. Агентство указывает, что сейчас правительство Британских Виргинских островов возглавит Наталио Уитли, ранее занимавший должность заместителя премьер-министра, а также возглавлявший ряд министерств. Уитли также является представителем одной из известных в регионе политических династий.

Напомним, в апреле 2022 года в американском Майями (штат Флорида) задержали премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи. Он возглавлял правительство территории с 2019 года после победы его партии на выборах.