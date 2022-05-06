Лондон, , 01:48 — REGNUM Великобритания продолжит наращивать поставки вооружения Украине, пока киевский режим «будет хотеть этой помощи». Об этом премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон 5 мая заявил на организованном посольством Украины благотворительном мероприятии по сбору средств.

Противотанковые гранатомёты британского и американского производства, захваченные в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

По словам Джонсона, Британия была «среди первых стран Европы, которые послали противотанковые ракеты» президенту Владимиру Зеленскому, «когда российские войска в январе сосредотачивались на границе с Украиной».

Борис Джонсон «Я хочу, чтобы вы знали, и я сказал это Владимиру ранее сегодня во время нашего разговора, мы продолжим наращивать эти усилия настолько долго, насколько Украина будет хотеть нашей помощи и нуждаться в ней».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в ходе прошедшего 5 мая телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине, включая «вопрос предоставления оружия более высокой дальности для предотвращения обстрелов мирных граждан».

Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон и Зеленский обсудили по телефону «оружие повышенной дальности»