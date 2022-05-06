Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Мультфильм о Баззе Лайтере обзавёлся очередным трейлером. Об этом пишет портал GameMAG 5 мая.

Мультфильм «Базз Лайтер» Скриншот из трейлера

В опубликованном ролике показан путь становления главного персонажа, а также новые фрагменты его путешествия в космос вместе с Иззи Хоторн и робокотом Соксом. Базза Лайтера в проекте озвучил Крис Эванс, а режиссёром выступил Энгус Маклейн («Токио Мэтр»).

Напомним, что мировая премьера «Базза Лайтера» намечена на 17 июня 2022 года. В России выход мультфильма отложили.

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