Вашингтон, 6 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Мультфильм о Баззе Лайтере обзавёлся очередным трейлером. Об этом пишет портал GameMAG 5 мая.

Скриншот из трейлера Мультфильм «Базз Лайтер»

В опубликованном ролике показан путь становления главного персонажа, а также новые фрагменты его путешествия в космос вместе с Иззи Хоторн и робокотом Соксом. Базза Лайтера в проекте озвучил Крис Эванс, а режиссёром выступил Энгус Маклейн («Токио Мэтр»).

Напомним, что мировая премьера «Базза Лайтера» намечена на 17 июня 2022 года. В России выход мультфильма отложили.