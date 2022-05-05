Глазго, Великобритания, 6 мая, 2022, 00:03 — ИА Регнум. 5 мая в Глазго (Шотландия) на стадионе «Айброкс Стэдиум» футбольный клуб «Рейнджерс» в ответном матче полуфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержал волевую победу над немецким «РБ Лейпциг» и вышел в финал турнира.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Первый мяч на восемнадцатой минуте встречи забил 30-летний английский фланговый защитник Джеймс Таверньер после передачи Райана Кента — 1:0. Через шесть минут хавбэк сборной Финляндии Глен Камара удвоил преимущество хозяев — 2:0. На экваторе второй половины лидер «быков» Кристофер Нкунку сократил отставание в счете — 2:1. Через десять минут Джон Лундстрам забил победный мяч и вывел шотландский клуб в финал Лиги Европы — 3:1.

Составы команд:

«Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Таверньер, Калвин Басси, Джон Лундстрам, Коннор Голдсон, Борна Баришич, Райан Джек (Леон Балогун, 59’), Глен Камара, Скотт Райт (Скотт Арфилд, 59’), Райан Кент, Джо Арибо (Фэшн Сакала, 45’).

Главный тренер: Джованни ван Бронкхорст.

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Лукас Клостерманн, Йошко Гвардиол, Анхелиньо (Андре Силва 82’), Кристофер Нкунку, Дани Ольмо (Доминик Шобослаи, 61’), Конрад Лаймер, Бенджамин Хенрихс, Кевин Кампль, Юссуф Поульсен (Марсел Хальстенберг, 82’).

Главный тренер: Доменико Тедеско.