Донецк, 5 мая, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Столица ДНР вечером 5 мая была обстреляна со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Петровский район Донецка украинские боевики обстреляли в 16:55 мск, 17:15 мск, 18:25 мск, 19:00 мск, 20:35 мск, 21:00 мск и в 21:27 мск.

Пятый и шестой обстрелы велись со стороны населённого пункта Новомихайловка, остальные — со стороны населённого пункта Красногоровка.

ВСУ при этом применили артиллерию калибра 122 мм: в первый, в третий и в седьмой раз было выпущено по три, во второй и в пятый — по пять, в четвёртый — по четыре и в шестой — по восемь снарядов.