Тель-Авив, Израиль, 5 мая 2022, 22:33 — REGNUM В Израиле в результате вооружённого нападения погибли три человека, ещё трое были ранены, сообщают 5 мая израильские СМИ.
Нападение произошло в городе Эйлат.
По предварительным данным, на прохожих напали двое мужчин, вооруженных топором и пистолетом.
Полиция проводит расследование.
Местным жителям рекомендовано не покидать безопасных мест.
Отдельно отмечено, что нападение произошло в День независимости Израиля.
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