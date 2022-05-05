Тель-Авив, Израиль, , 22:33 — REGNUM В Израиле в результате вооружённого нападения погибли три человека, ещё трое были ранены, сообщают 5 мая израильские СМИ.

Флаг Израиля Pixabay.com

Нападение произошло в городе Эйлат.

По предварительным данным, на прохожих напали двое мужчин, вооруженных топором и пистолетом.

Полиция проводит расследование.

Местным жителям рекомендовано не покидать безопасных мест.

Отдельно отмечено, что нападение произошло в День независимости Израиля.

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