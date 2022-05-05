Рим, 5 мая, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Будущее мира «глобально», мир в будущем будет «всё более взаимосвязанным», заявил президент Италии Серджо Маттарелла 5 мая.

Quirinale.it Серджо Маттарелла

Заявления были сделаны в ходе выступления по вопросу о миграции из Африки в Европу. Европе и Африке необходимо налаживать конструктивное сотрудничество, отметил Маттарелла.

«Европа — это оазис свободы, демократии и благополучия. Вокруг Европы ситуация совсем иная. И потому Европа привлекает молодых людей, который думают о своем будущем», — сказал он.