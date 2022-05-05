Марсель, Франция, 5 мая, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Сегодня, 5 мая, в Марсели на стадионе «Велодром» футбольный клуб «Марсель» в ответном матче полуфинала Лиги Конференций УЕФА 2021/22 сыграет с нидерландским клубом «Фейеноорд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Om.net «Кан» (Кан) — «Марсель» (Марсель) — 1:5

На матч назначена швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Ассистенты главного судьи — Стефан де Алмейда и Беким Зогай.

Стартовые составы команд:

«Марсель»: Стив Манданда, Вильям Салиба, Бубакар Камара, Луан Перес, Валентен Ронжье, Маттео Гендузи, Жерсон, Пап Гуйе, Амин Арит, Димитри Пайе, Амаду Дьенг.

«Фейеноорд»: Офир Марциано, Лутсхарел Гертрюйда, Маркос Сенеси, Тайрелл Маласия, Гернот Траунер, Оркун Кекчю, Фредрик Аурсенс, Гус Тиль, Луис Синистерра, Рис Нельсон, Сириль Дессерс.