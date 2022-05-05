Москва, 6 мая, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Солистка музыкального коллектива «Фрукты» Саша Даль поделилась информацией о немецких гастролях шоу «Вечерний Ургант». Об этом пишет портал «Телепрограмма» 5 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

По словам артистки, ранее анонсированные в Сети концерты в Германии действительно состоятся, однако лишь в 2023 году. Также Даль отметила, что немецкие выступления должны были стать частью мирового турне, которое планировалось ещё в 2020 году.

Напомним, что шоу «Вечерний Ургант» пропало из телеэфира в конце февраля 2022 года. С того момента в интернете активно обсуждают возможное закрытие передачи, а также эмиграцию её ведущего Ивана Урганта.