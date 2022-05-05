Глазго, Великобритания, 5 мая, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Сегодня, 5 мая, в Глазго (Шотландия) на стадионе «Айброкс Стэдиум» «Рейнджерс» в ответно матче полуфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет немецкий «Ред Булл Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Бригада арбитров (Португалия): Карлос Диас | Руй Тавареш | Паулу Суарес | Тьягу Мартинс.

Стартовые составы команд:

«Рейнджерс» (расстановка 4-3-3): Аллан Макгрегор — Джеймс Таверньер, Калвин Басси, Коннор Голдсон, Борна Баришич — Глен Камара, Райан Джек, Джон Лундстрам – Райан Кент, Джо Арибо, Скотт Райт.

«Ред Булл Лейпциг» (расстановка 3-4-2-1): Петер Гулачи — Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Лукас Клостерманн — Анхелиньо, Бенджамин Хенрихс, Конрад Лаймер, Кевин Кампль – Дани Ольмо, Кристофер Нкунку – Юссуф Поульсен.

Первый матч, проходивший 28 апреля в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена», завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 85-й минуте встречи забил испанский фланговый нападающий Анхелиньо.

В текущем сезоне лидер «быков» Кристофер Нкунку принял участие в 32-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами.