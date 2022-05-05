Москва, 5 мая, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Российские подразделения ПВО за день уничтожили три беспилотника укронацистов, сообщил вечером 5 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРК «Панцирь-С1»

Два украинских беспилотника были сбиты над ЛНР и над Харьковской областью. Кроме того, возле острова Змеиный в Чёрном море был уничтожен дрон турецкого производства «Байрактар ТБ-2».

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты три беспилотных летательных аппарата: над населенными пунктами Малая Камышеваха Харьковской области, Северск Луганской Народной Республики, а также в районе острова Змеиный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2», — сказал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 149 самолётов, 112 вертолётов, 729 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2846 танков и других боевых бронированных машин, 327 установок реактивных систем залпового огня, 1323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2662 единицы специальной военной автомобильной техники», — напомнил официальный представитель Минобороны России.