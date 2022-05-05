Москва, , 19:45 — REGNUM Курс доллара по отношению к рублю возобновил рост на торгах в четверг, 5 мая, после резкого падения накануне. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 67 рублей, что на 70 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро продолжил снижение и по итогам торгов опустился на 29 копеек — до 70,15 рубля.

Напомним, накануне курсы обеих валют на Московской бирже упали до минимальных значений с февраля 2020 года, евро опускался ниже 70 рублей, доллар — ниже 67 рублей.