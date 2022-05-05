Ростов-на-Дону, , 19:43 — REGNUM В Ростовской области полиция и сотрудники ФСБ задержали семь предполагаемых участников банды неонацистов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 5 мая.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Следователи полагают, что семь участников экстремистского сообщества с 2021 года совершили ряд преступлений. В частности, подожгли фасад кафе в Шахтах, напали на граждан по национальному признаку в Новочеркасске и Ростове-на-Дону, изрисовали надписями националистического праворадикального толка стены административных зданий в посёлке Каменоломни.

«Преступное сообщество просуществовало вплоть до 20 апреля 2022 года, то есть до момента задержания основных участников за совершение указанных выше преступлений. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают иных участников преступного сообщества.

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