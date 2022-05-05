София, , 19:24 — REGNUM Возможный полный запрет на импорт в Болгарию российской нефти приведет к резкому увеличению цен на топливо на всей территории этой балканской страны. Об этом со ссылкой на заявление председателя Болгарской нефтегазовой ассоциации (БНГА) Живодара Терзиева сообщает софийский информационный портал News. bg.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Живодар Терзиев «Подобное подорожание будет ощущаться по всей Европе, однако в ее восточной части в целом и Болгарии в частности ситуация станет критической».

По словам Терзиева, официальная София должна сделать все возможное, дабы сохранить активные контакты с Российской Федерацией в энергетической сфере.

В то же время премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил о намерении правительства присоединиться к международным санкциям в отношении поставок нефти и газа из РФ.

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