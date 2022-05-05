Москва, 5 мая, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Пожелания здоровья ветеранам Великой Отечественной войны, которые сейчас живут в Израиле, попросил передать израильского премьер-министра Нафтали Беннета президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора 5 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Собеседники в преддверии Дня Победы подчеркнули особое значение даты 9 Мая для народов России и Израиля, «бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста».

Путин напомнил, что 40% евреев, погибших от рук нацистов в концлагерях и гетто, были гражданами Советского Союза, «и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия».

«Нафтали Беннет в свою очередь отметил решающий вклад Красной Армии в Победу над нацизмом», — сообщили в Кремле.