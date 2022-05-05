Брюссель, 5 мая, 2022, 19:09 — ИА Регнум. На 6 мая запланировано обсуждение шестого пакета антироссийских санкций на уровне послов стран ЕС. Об этом 5 мая сообщает председательство Франции в Евросоюзе.

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Кроме того, дипломаты будут обсуждать на встрече сложившееся положение в продовольственной безопасности.

Напомним, в ЕС нет единства по поводу шестого пакета антироссийских санкций, которые Брюссель намерен ввести в связи с проведением ВС РФ спецоперации по демилитаризации Украины.