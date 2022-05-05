Бухарест, 5 мая, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Сотни человек приняли участие в столице Румынии в акции протеста работников городского общественного транспорта с требованием к правительству повысить заработную плату и улучшить условия труда. Об этом 5 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Р. Шлихтер. Бертольд Брехт —шофер грузовика. 1926

По свидетельствам очевидцев, демонстранты развернули плакаты с надписями «Нет — увольнениям!» и «Хотим нормально жить!». При этом в толпе митингующих лиц периодически раздавались антиправительственные лозунги.

Согласно официальной информации, целью мероприятия было привлечь внимание общественности к массовым увольнениям водителей автобусов, троллейбусов и трамваев в Бухаресте, а также к крайней изношенности подвижного состава указанных структур. Полиция не вмешивалась в ход мероприятия.