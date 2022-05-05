Москва, 5 мая, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Участница российской группы «Воровайки» Светлана Ларионова выписалась из больницы. Об этом пишет издание StarHit 5 мая.

Кадр из видео на канале Star News Светлана Ларионова

«В настоящее время Света уже дома. Сегодня утром ее по требованию продюсера группы выписали из больницы, муж ее встретил и отвез домой. Из-за сильной отечности у Светы произошел набор веса. В настоящее время плохо работает обмен веществ. Она продолжает лечение капельницами и таблетками. Чувствует себя плохо, но на гастроли все равно поедет, так как нести финансовые потери продюсер группы не будет», — заявил представитель певицы. Отмечается, что Ларионова возобновит выступления на сцене уже 10 мая 2022 года.

Напомним, что 14 апреля 2022 года стало известно о том, что Светлана Ларионова отравилась пищей после выступления «Вороваек» в Костроме. Сразу после прибытия в Москву певица обратилась за помощью в больницу, где и проходила курс лечения до текущего момента.