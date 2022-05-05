Рим, , 18:37 — REGNUM Правительство Италии уточнит порядок выплат в размере 200 евро, которые были ранее утверждены особым декретом, передают национальные СМИ 5 мая.

Евро Kārlis Dambrāns

Предполагается, что единовременную выплату смогут получить не только наемные работники, пенсионеры и безработные с доходом не более 35 тысяч евро в год, но также самозанятые с аналогичным уровнем доходов.

Цель выплат — смягчить влияние резкого роста цен на сырье и энергию.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.