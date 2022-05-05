Лондон, 5 мая, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Пополнить пакет антироссийских санкций решили власти Японии, сообщил 5 мая журналистам в Лондоне японский премьер-министр Фумио Кисида.

Канцелярия премьер-министра Японии Переговоры Фумио Кисиды и Джо Байдена

По итогам встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном он объявил, что Токио замораживает активы ещё приблизительно 140 российских граждан. Также под японский санкции подпадёт ещё ряд российских банков.

Кроме того, Япония усилит ограничения на поставки в Россию продукции ряда направлений. Это, полагает Токио, скажется на российском ВПК. Запрещено продавать в Россию ещё ряд позиций из сферы передовых технологий, например, квантовые компьютеры.