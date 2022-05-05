Старооскольский район, Белгородская область, 5 мая, 2022, 17:36 — ИА Регнум. С родителями погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего Максима Кравцова встретился 5 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Defence.ru Орден Мужества

Глава региона навестил родственников военного вместе с главой Старооскольского округа Андреем Чесноковым. Максим Кравцов ушёл служить в 26 лет, это был его четвёртый год контракта, до своего 30-летия он не дожил 20 дней.

«Как говорят родители, он шёл защищать любимых маму и папу. Защитил, к сожалению, ценой своей жизни. Понимаю, что мои слова не утешат материнское сердце. Это огромное горе и невосполнимая утрата… Но всем, чем можем помочь, обязательно поможем, начиная с увековечивания памяти о погибших ребятах. Спасибо родителям — Надежде Александровне и Геннадию Никифоровичу — за достойное воспитание сына. Вечная память Максиму Геннадиевичу», — написал губернатор в социальных сетях.

Военнослужащий погиб под Изюмом. Он награждён орденом Мужества (посмертно).