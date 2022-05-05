Нью-Йорк, США, , 17:18 — REGNUM На обложке нового номера американского еженедельного журнала Time размещена фотография бывшего президента Бразилии Лулы да Силвы. Политик дал интервью изданию.

Лула да Сильва Valter Campanato/ABr

В своём интервью да Сильва высказался на тему Украины, заявив, что президент этой страны Владимир Зеленский «хотел войны». Ведь если бы это было не так, он всерьёз занимался бы переговорами.

При этом политик считает, что Зеленский несёт за войну «такую же ответственность», как и президент России Владимир Путин. Говоря о Зеленском, да Сильва отметил, что видел не одно его выступление.

Лула да Силва «Я не знаю президента Украины, но его поведение немного странное. Он как будто часть спектакля. Он по телевидению утром, днём и ночью».

По словам бразильца, Зеленский и в британском, и в немецком, и в итальянском, и во французском парламенте, — «будто бы он ведёт политическую кампанию». Между тем как президент Украины должен вести переговоры, а не выступать.

Лула да Силва «Сейчас разжигают ненависть к президенту Путину, но это не решение проблемы. Нам нужно достичь соглашения. Но люди лишь поощряют войну. Вы подбадриваете этого парня Зеленского, а потом он думает, что он вишенка на вашем торте».

Также бразильский политик отметил, что осуждает политику нынешнего американского руководства в отношении России: Вашингтон провоцирует войну между Москвой и Киевом, а мог бы помешать ей, если бы хотел.

Джо] Байдену следовало бы прилететь в Москву для переговоров с Путиным. Именно такого поведения ждут от лидера». Лула да Силва «[Президенту СШАследовало бы прилететь в Москву для переговоров с Путиным. Именно такого поведения ждут от лидера».

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