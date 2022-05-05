Вашингтон, 5 мая, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена выделит $6 млн на гуманитарную помощь гражданам Венесуэлы, которые нашли временное убежище в Чили, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Как уточняется, средства будут направлены на медицинское обслуживание беженцев и предоставление им безопасного жилья, а также закупку гигиенических наборов и предметов первой необходимости, таких как одеяла и зимняя одежда.

В результате общая сумма, выделенная Соединёнными Штатами на гуманитарную помощь венесуэльцам в Чили, достигнет почти $26 млн.

Напомним, что Чили столкнулась с проблемой роста числа нелегальных венесуэльских мигрантов, въезжающих в страну из Боливии. На сегодняшний день более 7% населения Чили составляют мигранты, причем возглавляют список беженцы из Венесуэлы. Далее следуют перуанцы, гаитяне и колумбийцы.