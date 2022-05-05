Рим, 5 мая, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Италия может предоставить Украине средства ПВО ближней зоны действия, миномёты и артиллерийские боеприпасы, заявил 5 мая итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини на совместном заседании комиссий по обороне Сената и Палаты депутатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Заседание было посвящено ситуации на Украине.

По словам Гуэрини, итальянский кабмин разработал два межведомственных декрета, «определяющих тип и количество военных систем и средств для поддержки и усиления обороноспособности Украины».

«Итальянская помощь, технические подробности которой засекречены, предусматривает поставку противотанкового вооружения, систем ПВО ближнего радиуса, миномётов, артиллерийских боеприпасов, средств связи, индивидуальной защиты и комплектов для выживания», — сказал министр обороны Италии.