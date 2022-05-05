Лондон, , 16:49 — REGNUM Аукционный дом «Сотбис» продал футболку аргентинского футболиста Диего Марадоны почти за $9,3 млн, что стало самой крупной суммой, когда-либо предложенной за спортивную памятную вещь, сообщает The New York Times.

Диего Марадонна (2012 год) Neogeolegend

Речь идет о футболке, в которой Марадона забил легендарный гол во время четвертьфинала чемпионата мира 1986 года. Тогда английский футболист Стив Ходж дал пас своему вратарю, но Марадона сумел перехватить мяч и забил один из самых обсуждаемых голов в профессиональном футболе.

После игры Ходж попросил Марадону обменяться футболками. Спортивная форма аргентинца хранилась долгие годы в национальном музее футбола в Манчестере, пока не была выставлена на аукцион.