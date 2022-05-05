Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 16:52 — ИА Регнум. На судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге к спуску на воду подготовили траулер-процессор «Капитан Брейхман» проекта 170 701. Из эллинга судно вывели в рамках технологической операции. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ПАО «Северная верфь».

Пресс-служба ПАО СЗ «Северная верфь» Траулер-процессор «Капитан Брейхман»

Сотрудники завода сняли с траулера строительные леса и установили его на судовозный поезд, который с помощью гидравлических тележек вывел судно из эллинга. На это ушло порядка трёх часов.

Теперь сотрудники завода должны завершить формирование секций надстройки, установить ходовую рубку, носовую и кормовую мачты, а также выполнить монтаж трёх палубных кранов и донных частей рыбопоискового оборудования. Также судно необходимо покрасить. Спуск на воду планируют осуществить в конце мая — начале июня 2022 года.

Отличительной чертой судна является архитектурная особенность корпуса. Нос траулера имеет капсулообразную форму с оконечностью типа Enduro Bow. Такое решение позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту, а также улучшить мореходные характеристики.

Отметим, что траулер-процессор относится к рыбопромысловым судам неограниченного морского плавания. По заказу группы компаний «Норебо» завод поставит десять таких траулеров.