Москва, , 16:20 — REGNUM О ликвидации лидера ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области сообщает 5 мая пресс-служба Росгвардии.

Уточняется, что вооружённая группа была обнаружена росгвардейцами во время разведывательно-поисковых мероприятий. У этой вооружённой группы не было опознавательных знаков. Боевики скрытно продвигалась по лесу в направлении позиций ВС РФ.

Когда боевикам предложили сдаться, они открыли огонь по российским силовикам. Росгвардейцы заблокировали боевиков с флангов и «уничтожили ответным огнём диверсионную группу во главе с командиром».

Затем бойцами Росгвардии был обнаружен тренировочный лагерь теробороны Украины неподалёку от места ликвидации диверсантов. Здесь находились «позиции для пристрелки оружия, места для ночного отдыха, а также несколько комплектов боевой экипировки».

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