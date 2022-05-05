Челябинск, 5 мая, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Челябинске 6 мая в преддверии 77-й годовщины Победы в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» откроется выставочный проект, призванный рассказать объективную историю жесточайших преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны. Об этом сегодня, 5 мая, сообщила пресс-служба исторического парка «Россия — Моя история».

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Основная цель выставки — в исторической ретроспективе раскрыть этапы формирования украинской государственности и националистической идеологии, которая сегодня является одной из основ украинского общества. Источниками материалов для выставки стали рассекреченные документы архивных служб Челябинской области, а также материалы Российского государственного архива кинофотодокументов.

На выставке будут представлены документы и материалы, запечатлевшие реальные преступления украинских нацистов в годы Второй мировой войны. Материалы впервые будут представлены без купюр, чтобы посетитель смог самостоятельно разобраться и понять, что происходящие сегодня события на Украине — это результат закономерного процесса, начавшегося еще в первой половине прошлого столетия.

Экспозиционно выставка представлена тремя тематическими разделами:

становление украинского национализма;

украинский коллаборационизм: сторонники и противники;

без срока давности.

Среди экспонатов будут представлены редкие и малоизвестные документы, в частности, допросы нацистских преступников, фотоматериалы, засвидетельствовавшие взаимоотношения украинцев с гитлеровскими войсками СС, непосредственные преступления против советских граждан.

Выставка продлится с 6 мая по 22 июня в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история», который расположен на улице Труда, 183. Выставка имеет возрастные ограничения 16+.