Донецк, 5 мая, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из минометов населенный пункт Лозовое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Отмечается, что обстрел Лозового со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 12:25 (совпадет с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено семь мин калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что киевский режим получает только четверть необходимой ему гуманитарной помощи.