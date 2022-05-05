Париж, 5 мая, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Евросоюз объявил о выделении дополнительных средств в размере 200 млн евро для Украины, передает BFM TV.

Jim Mattis Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о «дополнительной гуманитарной помощи в размере 200 миллионов евро для Украины» во время конференции.

«Этим новым обязательством мы говорим украинскому народу: ваша борьба — это наша борьба. Мы с вами», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал к конфискации российских активов, замороженных в ЕС в рамках санкций.