Тбилиси, , 15:36 — REGNUM Руководство компании по производству минеральной воды IDS Borjomi в Грузии расторгает трудовые договоры с 49 работниками заводов из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В компании решили сократить размер оплаты сверхурочных с 140% до 125%, простой решили оплачивать в размере 50% от зарплаты, а не 100%, как было до этого. Часть сотрудников не согласились с этим и пригрозили протестами.

«Мы предложили работникам новые условия, что, к сожалению, оказалось неприемлемым для некоторого числа сотрудников. Мы вынуждены начать процесс реорганизации на заводе и расторгли соглашения с 49 сотрудниками», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что изменения условий договоров — это вынужденная мера, чтобы компания могла остаться на плаву и сохранить рабочие места. Всего на двух заводах по розливу «Боржоми» около 700 рабочих мест.

Стоит отметить, что минеральную воду «Боржоми» производит компания IDS Borjomi Georgia, которая входит в IDS Borjomi International, 60% акций которой принадлежит консорциуму «Альфа-Групп». Из-за этого грузинская минеральная вода попала под антироссийские акции.