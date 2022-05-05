Идлиб, Сирия, , 15:39 — REGNUM В регионах Сирии, находящихся под контролем боевиков, сложилась критическая гуманитарная ситуация. Об этом 5 мая сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление правозащитников.

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По их мнению, местные госпиталя испытывают серьёзную проблему с финансированием из-за сокращения международной финансовой помощи.

Правозащитники считают, что массовое сокращение финансирования в прошлом году привело к немедленному закрытию важнейших больниц и служб экстренной помощи.

Миллионы сирийцев на северо-западе Сирии столкнулись с проблемой доступа к лекарствам и медицинским услугам, отмечают они.