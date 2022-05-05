Душанбе, 5 мая, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в течение двух лет планируют выделить Таджикистану более 60 млн долларов. Об этом сообщила 5 мая замруководителя американского посольства в Душанбе Бриджит Уокер.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

«В подтверждение нашего крепкого партнерства мы обязались выделить Таджикистану более 60 млн долларов на оказание помощи сектору безопасности, которая будет реализована и предоставлена в течение следующих двух лет», — приводит посольство слова Уокер.

Она приняла участие в церемонии передачи таджикской армии восьми грузовых автомобилей и запасных частей к ним. Общая стоимость техники составляет 2,3 млн долларов.

Предполагается, что автомобили повысят мобильность армии Таджикистана в условиях сложного ландшафта.