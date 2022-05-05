Москва, , 15:19 — REGNUM Российское Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей в Луганской Народной Республике во время уничтожения огневых точек укрепрайона ВСУ. Танки задействованы в спецоперации РФ на Украине.

Т-72 б3 Александр Полегенько © ИА REGNUM

На видеозаписи показано, как боеприпасы загружают в танки, как действуют экипажи в кабинах бронемашин. Стрельба показана как на ходу, так и при остановке танков.

Танковые подразделения ВС России уничтожают огневые точки украинских силовиков. Огонь с них ведут из автоматического стрелкового оружия, противотанковых ракетных комплексов и гранатомётов.

Также танковые экипажи своим огнём разрушают укрепления, уничтожают огневые позиции снайперов. На самых укреплённых участках действуют танки Т-72Б3, они также уничтожают технику и живую силу противника.

«Осуществляя непрерывное огневое воздействие, танкисты обеспечивают продвижение подразделений ВС РФ и Народной милиции (ЛНР) и дают им возможность закрепиться на новых рубежах», — подчеркнули в Минобороны России.

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