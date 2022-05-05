Сан-Диего, США, , 15:01 — REGNUM Актер Том Круз прилетел на мировую премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» в Сан-Диего (США) на вертолёте USS Midway. Об этом 5 мая пишет Page Six.

«Мэверик» в исполнении Тома Круза Рекламный постер фильма «Top Gun». 1986

Как отмечает издание, Круз самостоятельно пилотировал вертолёт. На боковой части воздушного судна была надпись: «Том Круз «Топ Ган: Мэверик».

ИА REGNUM напоминает, что картина «Топ Ган: Мэверик» является продолжением боевика 1986 года «Лучший стрелок». Режиссёром киноленты выступил Джозеф Косински. Мировая премьера состоится 25 мая 2022 года.

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