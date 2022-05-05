Москва, 5 мая, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Общество «Знание» формирует базу знаний, которая дополнит «Википедию» и представит альтернативный источник достоверных данных. Об этом 5 мая заявил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«По сути, в рамках «Знания» формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой «Википедии». Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми», — заявил Булавин.

По его словам, сейчас общество «Знание» включает более 8 тыс. лекторов, и оно может достичь 15 тыс. к концу 2022 года.

Древаль таким образом согласился с президентом России, который заявил, что в России должна существовать альтернатива «Википедии».

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная — это очень востребовано, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться», — указал Путин.

«Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, — это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую», — подчеркнул президент.