Луганск, 5 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из минометов населенный пункт Голубовское на территории Луганской Народной республики (ЛНР). Об этом 5 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Уточняется, что обстрел Голубовского стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован в 13:35 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что очередная группа чеченских добровольцев отправилась на Украину для участия в спецоперации.