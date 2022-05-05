Москва, 5 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем. Об этом 5 мая сообщает сайт президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства согласился поддержать идею по увеличению просветительского контента на телевидении.

Древаль выступил с идеей, «чтобы фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию, про историю страны чаще появлялся на телеканалах», попросив поддержки президента.

«Договорились», — ответил Путин.