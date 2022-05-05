Сеул, , 14:30 — REGNUM Командующий вооруженными силами США в Южной Корее (USFK) генерал Пол Лакамера посетил на прошлой неделе подразделение ВМС Южной Кореи. Соответствующая информация была опубликована 5 мая на официальном аккаунте вооруженных сил США в Южной Корее в социальных сетях.

Флаги США и Южной Кореи Usar.army.milv

Согласно опубликованным данным, американский военный посетил военно-морские объекты Южной Кореи, расположенные в городе Чинхэ провинции Кёнсан-Намдо (~410 км к югу от Сеула) и в городе Пусан (~325 к югу от Сеула).

Сообщается, что командующий регулярно посещает подразделения ВС США по всей Южной Корее, чтобы поддерживать готовность к бою и защите Южной Кореи «от любой угрозы или противника». Однако в этот раз он расширил программу визита и посетил базы ВМС Южной Кореи.