Москва, , 14:25 — REGNUM США увеличили объем закупок отдельных видов продукции, которую используют в сельском хозяйстве. Об этом 5 мая заявил эксперт в области сельского хозяйства Андрей Туманов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Удобрение Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Что примечательно, Вашингтон рекомендует странам Евросоюза воздержаться от покупок в России этих же самых торговых наименований, хотя американские предприниматели делают это без проблем.

«Сейчас США по некоторым видам российской продукции увеличивают закупки, пока европейцы с каких-то рынков уходят. Они рекомендуют прекратить европейцам что-то в России покупать, а сами увеличивают закупки этих товаров в России», — сказал Туманов.

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