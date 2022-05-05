Париж, , 14:18 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал к конфискации российских активов, замороженных в ЕС в рамках санкций, чтобы сделать их «доступными» для восстановления Украины, сообщает Le Parisien.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, конференция средств должна стать отправной точкой «своего рода европейского плана Маршалла» для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экологии Франции Барбара Помпили заявила, что «уверена» в отношении принятия эмбарго на российскую нефть, несмотря на возражения со стороны некоторых государств-членов Евросоюза.

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