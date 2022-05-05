Париж, 5 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал к конфискации российских активов, замороженных в ЕС в рамках санкций, чтобы сделать их «доступными» для восстановления Украины, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

По его словам, конфискация средств должна стать отправной точкой «своего рода европейского плана Маршалла» для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экологии Франции Барбара Помпили заявила, что «уверена» в отношении принятия эмбарго на российскую нефть, несмотря на возражения со стороны некоторых государств — членов Евросоюза.

Читайте также: Во Франции уверены, что российская нефть попадет под санкции ЕС