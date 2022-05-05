Москва, 5 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Бежавшие из России шоумены и бизнесмены предали даже не нас, а идеалы, за которые сражались и умирали наши отцы и деды в Великой Отечественной войне, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 мая, комментируя высказывания помощника секретаря Совета безопасности России Наиля Мухитова.

Foma.ru Иуда

Как сообщалось ранее, Мухитов в интервью журналу «Национальная оборона» заявил, что отказавшиеся от России деятели шоу-бизнеса и бизнесмены являются изменниками. Они полагают, что совершили героический поступок, но путают героизм с отступничеством, отметил Мухитов.

Читайте также: В Совбезе РФ назвали изменниками отказавшихся от России шоуменов

«Отрадно узнать, что в аппарате Совета безопасности России работают теперь такие сотрудники и что руководство даёт им добро на такие заявления. Я в 1990-е и начале 2000-х годов разных там работников знал и повидал. Например, бывший заместитель секретаря Совета безопасности Лукьянов оказался совершенно никчёмным на посту посла нашей страны в Латвии, и потом — в Белоруссии. В Риге в 2016–2021 годах он всё твердил об «очень позитивном» отношении к современной Латвии, проводил «линию на улучшение отношений», давал латышам «эмоциональный и этический бонус». Как же он тогда до этого в Совбезе-то работал? Теперь веяния там другие, что видно и по последнему интервью Патрушева, и это на пользу России.

Согласен с тем, что говорит Наиль Мухитов в интервью журналу «Национальная оборона» по поводу бежавших из России шоуменов: ущербность воспитания, червоточащая душа, предательство предков и страны. Одна поправка: заслуг перед страной у них, за редким исключением, не было, и перечёркивать нечего. Из этого, думаю, нам всем, работающим в России, и надо исходить.

И обо всей этой публике обязательно надо писать, чтобы как можно больше людей в нашей стране понимали, кто предал даже не нас, а идеалы, за которые сражались и умирали наши отцы и деды в Великой Отечественной войне, восстанавливая и развивая Советский Союз и Россию в послевоенное время.

Всё исковерканное в последние десятилетия, в том числе в области культуры, которая в нашей стране в значительной мере стала антикультурой, надо скорее исправлять», — отметил Михаил Демурин.