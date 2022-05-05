Ясиноватая, ДНР, 5 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Киевские боевики подвергли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 5 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 13:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что популярного видеоблогера и оппозиционного украинского политика Анатолия Шария будут судить на Украине.