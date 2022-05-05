Ростов-на-Дону, , 14:07 — REGNUM Суд рассмотрит уголовное дело о дорожной аварии на северном обходе Ростова-на-Дону, в результате которой погибли двое взрослых и годовалый ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Материалы уголовного дела Sledcom.ru

Следователи полагают, что в декабре 2021 года 60-летний водитель Land Rover Discovery на участке трассы в Аксайском районе выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями ВАЗ и Hyundai. В результате ДТП погибли водитель автомобиля ВАЗ, его годовалая дочь, а также его знакомая. Жена водителя получила тяжёлые травмы.

Кроме того, мужчина обвиняется в жестоком обращении с животным, совершённом в 2020 году.

ИА REGNUM сообщало, что в апреле два человека погибли в результате ДТП с большегрузом на северном обходе Ростова-на-Дону. От удара автомобиль Daewoo Nexia загорелся. Находившиеся в машине люди — водитель и пассажир — скончались на месте происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли в ДТП на северном обходе Ростова-на-Дону