Оттава, 5 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Американские граждане могут приезжать в Канаду для прохождения процедур прерывания беременности, об этом заявила министр по делам семьи, детей и социального развития Канады Карина Гулд 4 мая в эфире телеканала CBC News.

(сс) Tony Webster Оттава

Ранее стало известно, что Верховный суд США проголосовал за запрет абортов. Имеется в виду пересмотр прецедента «Роу против Уэйда» 1973 года, который стал основой для легализации абортов по всей стране.

«Я не понимаю, почему бы нам этого не сделать», — сказала Карина Гулд, когда ее спросили, могут ли американки делать аборты в Канаде.

«Если они, люди, приходят сюда и им нужен доступ, конечно, вы знаете, это услуга, которая будет оказана», — добавила она.

В администрации Гулд отметили, что американцы, которые едут в Канаду за услугами по прерыванию беременности, должны будут платить за процедуру из собственного кармана или через частную страховку.