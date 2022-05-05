Брянск, 5 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Программу импортозамещения успешно реализует акваферма «Живые осётры» в Брянской области, сообщает 5 мая оперативный штаб региона.

Sharipov.A Осетры

На предприятии изменили поставщика корма — вместо немецкого производителя закупили продукцию в Новосибирске. Фракция отечественного корма в точности соответствует импортным аналогам, а витаминов в нём корме даже больше.

В четырёх бассейнах аквафермы сейчас выращивают более тысячи осетров, 20-граммовых мальков привозят из Тверской области.