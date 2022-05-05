София, 5 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Группа общественных активистов во главе с лидером болгарской оппозиционной партии «Возрождение» Костадином Костадиновым демонтировала украинский флаг со здания мэрии и столичной общины Софии. Об этом 5 мая сообщает БТВ со ссылкой на источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По свидетельствам очевидцев, Костадинов и несколько его соратников при помощи лестницы сняли государственный флаг Украины с импровизированного флагштока у фасада центрального корпуса учреждения.

«Болгария является независимым государством, и здесь должны и будут развеваться только болгарские полотнища», — резюмировал политик. Акция сопровождалась аплодисментами окружающих.

При этом Костадинов заявил, что указанный флаг «будет аккуратно сложен и отправлен послу Украины в Болгарии». «Пусть [дипломат] повесит его во дворе», — сказал лидер «Возрождения».

Напомним, украинский флаг на фасаде мэрии и общины Софии был размещен в марте нынешнего года. Как отметила тогда мэр Софии Йорданка Фандакова, таким образом «жители болгарской столицы выразили поддержку беженцам с Украины»