Москва, , 13:47 — REGNUM После повышения ставки ФРС США начнется отток капиталов на фондовые рынки Америки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне AgnosticPreachersKid

«Мировые фондовые рынки не смогут не заметить повышения ставки ФРС США, — сказал он. — Скорее всего, будет наблюдаться отток капитала на фондовые рынки Америки. С повышением ставки растет доходность, и, как правило, когда повышается ставка, деньги начинают перетекать туда, где твердая валюта и повышенная доходность. Это не будет фундаментальный или космический переток. Уже сейчас идет явное укрепление доллара. Доллар укрепился и к евро, и к британскому фунту стерлингов. А это две основные валюты, с которыми надо сравнивать поведение доллара».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, как потребительский и инвестиционный спрос отреагируют на повышение ставки ФРС США.

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